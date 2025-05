Prefeito Fábio do Pastel prestigia cerimônia pelos 59 anos da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel participou, nesta quinta-feira (08/05), da cerimônia em comemoração ao 59º aniversário da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia (BAeNSPA), celebrado oficialmente no dia 10 de maio. O evento foi presidido pelo Comandante da Força Aeronaval, Contra-Almirante Alexandre Veras Vasconcellos, e contou com a participação do Comandante da BAeNSPA, Capitão de Mar e Guerra Bruno Heluy Martins. Estiveram presentes autoridades civis e militares, além de representantes da rede municipal de ensino.

Durante o evento, foram entregues os diplomas da Ordem dos Tamoios, uma comenda criada pela BAeNSPA para reconhecer e valorizar os militares e civis que se destacaram pelo trabalho relevante prestado à instituição e à comunidade. A aluna Sofia Lima Andrade, da Escola Municipal Profª Miriam Alves – Cívico-Militar, recebeu um certificado pelo seu desempenho no Programa Forças no Esporte (PROFESP).

O prefeito Fábio do Pastel ressaltou a importância da parceria entre a BAeNSPA e o município para o fortalecimento das ações sociais e educacionais. “É uma grande honra participar desta celebração. A Base Aérea Naval faz parte da história e do desenvolvimento de São Pedro da Aldeia, contribuindo não apenas com a segurança nacional, mas também com ações sociais que impactam diretamente nossa população, como o PROFESP. Parabenizo todos os militares e servidores da BAeNSPA por esses 59 anos de serviços prestados ao Brasil”, declarou.

Durante a solenidade, a secretária municipal de Educação, Danielle Corrêa, recebeu o título de Tamoio Honorário. “Recebo este título com imensa honra e gratidão. Esta homenagem não é apenas minha, mas de todos os profissionais da educação que se dedicam, todos os dias, à formação de nossas crianças e jovens. Fortalecer os laços entre a Base Aérea Naval e a rede municipal de ensino é uma missão que encaramos com muito orgulho. Agradeço à BAeNSPA por esse reconhecimento e reafirmo nosso compromisso com a valorização da educação pública de qualidade”, afirmou Danielle.

Também participaram da cerimônia os vereadores Moisés Batista e Paulo Santana, além de servidores da Secretaria Municipal de Educação, como a coordenadora-geral de Políticas Pedagógicas, Cassiane Couto; a subsecretária Administrativa, Beatriz Portilho; o secretário adjunto Administrativo, Carlos Eduardo Vianna Dias; a diretora da Escola Municipal Professora Miriam Alves de Macedo Cívico-Militar; e a coordenadora de Educação Preventiva, Maria Regina Rosa.

Entre as autoridades militares, estiveram presentes o ex-ministro do Superior Tribunal Militar, Almirante de Esquadra Rayder Alencar da Silveira; o ex-comandante da Força Aeronaval, Vice-Almirante Adilson Vieira de Sá; o ex-comandante da BAeNSPA, Capitão de Mar e Guerra José Fábio Carneiro da Silva; e o presidente da Sociedade Amigos da Marinha na Região dos Lagos (SOAMAR-LAGOS); entre outras autoridades da Marinha.

Reconhecida como um dos principais pilares da aviação naval brasileira, a Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia tem um papel estratégico na defesa nacional. A parceria com o município fortalece ações voltadas à formação cidadã, inclusão social e desenvolvimento educacional, reafirmando o compromisso conjunto com o futuro da cidade.