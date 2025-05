Prefeito Fábio do Pastel prestigia sessão solene pelos 408 anos de São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel e o vice-prefeito Julio Queiroz participaram, na quinta-feira (15/05), da sessão solene em comemoração ao 408º aniversário de fundação de São Pedro da Aldeia. A cerimônia foi realizada pela Câmara Municipal, em um espaço festivo no Centro da cidade. O Secretariado Municipal também esteve presente no evento.

A solenidade reuniu autoridades municipais, lideranças religiosas, servidores públicos, empresários, representantes das forças de segurança e políticos de diferentes esferas. Estiveram presentes o senador da República Carlos Portinho, os deputados federais Gutemberg Reis, Bandeira de Mello, Chris Tonietto, entre outros convidados que foram homenageados durante a solenidade.

Foram entregues Títulos de Cidadão Aldeense, Medalhas de Mérito Brigadeiro Lafayette Cantarino Rodrigues de Souza e a mais alta honraria da Casa Legislativa, a Comenda do Mérito Legislativo.

Durante sua fala, o prefeito Fábio do Pastel agradeceu a presença dos convidados e destacou a importância do momento. “É um momento de muita felicidade estarmos aqui reunidos, como uma grande família, composta por pessoas que amam a nossa cidade. São Pedro da Aldeia é uma referência na minha vida e, com certeza, na vida de cada um que está aqui, principalmente daqueles que hoje receberam o Título de Cidadão Aldeense. É emocionante ver tantas pessoas sendo reconhecidas por sua relação com o nosso município. Parabenizo todos os vereadores pelas escolhas dos homenageados. Precisamos de paz e união para continuarmos cuidando de São Pedro da Aldeia”, declarou.

A solenidade também contou com a apresentação da Orquestra Sons da Aldeia, que levou um toque musical especial ao evento. Outro destaque foi a entrega simbólica de buquês de flores pelos vereadores às suas esposas. A vereadora e segunda secretária da Câmara também foi homenageada com flores entregues por seu esposo.

O encerramento ficou por conta do paroco da Paróquia de São Pedro da Aldeia, padre Wilian Cesar, que conduziu um momento de oração e agradecimento pelos 408 anos do município. Ao final da cerimônia, o presidente da Câmara Municipal, vereador Jean Pierre, agradeceu a presença do público e reforçou o compromisso da Casa Legislativa com a cidade.