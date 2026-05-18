Prefeito Fábio do Pastel recebe presidente da Alerj em visita institucional a São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel recebeu, na sexta-feira (15/05), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Douglas Ruas, para uma agenda institucional em São Pedro da Aldeia. Durante a visita, os chefes do Executivo aldeense e do Legislativo fluminense acompanharam o andamento das obras do novo Hospital Municipal, visitaram o bairro Colina, contemplado com importantes intervenções de infraestrutura urbana entregues à população em 2024, e conversaram sobre novos projetos e investimentos voltados ao desenvolvimento do município.



A agenda teve início no canteiro de obras do novo Hospital Municipal, um dos principais investimentos da atual gestão na área da saúde pública. O equipamento irá ampliar a capacidade de atendimento da rede municipal e fortalecer a estrutura de saúde oferecida à população aldeense.

Na sequência, as autoridades visitaram o bairro Colina, que recebeu, no ano em 2024, obras de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, construção de calçadas e implantação de meios-fios em mais de 28 ruas. As intervenções garantiram mais mobilidade, segurança e infraestrutura para os moradores da localidade. À época, Douglas Ruas ocupava o cargo de secretário estadual das Cidades e participou das articulações para a realização das melhorias no município.

Além das visitas técnicas, o encontro também foi marcado por conversas sobre futuras ações e novos projetos para São Pedro da Aldeia. Entre os temas abordados estiveram investimentos em infraestrutura urbana, mobilidade e melhorias para diferentes regiões da cidade, reforçando a parceria institucional entre o município e o Governo do Estado.

O prefeito Fábio do Pastel destacou a importância do alinhamento entre os poderes para que o município continue avançando com obras e investimentos.“São Pedro da Aldeia vem vivendo um importante momento de crescimento e transformação, e isso também é resultado das parcerias construídas ao longo dos últimos anos. É fundamental manter esse diálogo e fortalecer relações institucionais que ajudam o município a continuar recebendo investimentos e avançando em projetos importantes para a população”, afirmou.

Douglas Ruas também ressaltou a relevância da agenda institucional para o desenvolvimento da cidade.“Essa aproximação com o Estado e com a Alerj é muito importante para que São Pedro da Aldeia continue avançando em áreas essenciais. São parcerias sólidas, construídas com diálogo e compromisso, que vêm trazendo resultados positivos e contribuindo para a realização de melhorias importantes para o município”, destacou.



Também estiveram presentes na agenda institucional e na visita às obras a secretária municipal de Saúde, Maria Márcia Fontes; o ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canellas, além dos vereadores Moisés Batista e Paulo Santana.