Prefeito Fábio do Pastel recebe vereadores e reforça diálogo institucional em São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel recebeu os vereadores do município nesta quarta-feira (1º/07) para uma reunião de alinhamento institucional voltada ao fortalecimento da parceria entre os poderes Executivo e Legislativo. O encontro teve como objetivo reforçar o diálogo entre a Prefeitura e a Câmara Municipal, apresentar investimentos e projetos previstos para os próximos meses, além de ouvir as solicitações encaminhadas pelos parlamentares em nome da população aldeense.

A iniciativa faz parte da política de diálogo permanente adotada pela Gestão Municipal, que busca manter uma relação próxima e colaborativa com os representantes do Legislativo, contribuindo para a construção de soluções que atendam às necessidades da cidade e promovam avanços em diferentes áreas da administração pública.

Durante a reunião, o prefeito apresentou um panorama das ações desenvolvidas pelo Governo Municipal, destacando obras em andamento e medidas planejadas para os próximos meses. As propostas contemplam investimentos estratégicos voltados ao desenvolvimento urbano, à ampliação dos serviços públicos e à execução de melhorias que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

O encontro também foi marcado pela escuta das reivindicações apresentadas pelos vereadores. Representando diferentes bairros e localidades do município, os parlamentares compartilharam sugestões e apontamentos recebidos junto às comunidades, contribuindo para o aperfeiçoamento das políticas públicas e para a definição das prioridades da gestão.

Para o prefeito Fábio do Pastel, a aproximação entre os poderes fortalece a capacidade de resposta da administração municipal e contribui para a construção de uma cidade cada vez melhor. “Receber os vereadores e manter esse diálogo constante é fundamental para que possamos acompanhar de perto as necessidades da população. Cada parlamentar conhece a realidade das comunidades que representa e essa troca de informações nos ajuda a planejar e executar ações com mais eficiência. Nosso compromisso é seguir trabalhando de forma integrada, com responsabilidade e dedicação, para continuar promovendo avanços em São Pedro da Aldeia”, afirmou o prefeito.

Participaram do encontro o secretário municipal de Governo, Luiz Fernando Gomes Jr., o secretário municipal de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, e o secretário adjunto de Serviços Públicos, Wandioney Prevatto.

Representando a Câmara Municipal, estiveram presentes o presidente da Casa Legislativa, vereador Jean Pierre, o vice-presidente, José Victor Coutinho, além dos vereadores Fernando de Souza Santos, José Antônio Martins Filho, Márcio Soares, Mislene Santos, Moisés Batista, Paulo Santana e Pedro Abreu.