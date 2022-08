Prefeito José Bonifácio promete trocar mastro da Bandeira Azul

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, informou que vai determinar nesta segunda-feira à secretaria municipal de Turismo a substituição do mastro da Bandeira Azul, na Praia do Peró, que está corroído e corre o risco de desabar. Disse também que vai pedir a substituição da bandeira, que está rasgada devido a ação do vento forte dos últimos dias. A Bandeira Azul é um selo internacional de qualidade ambiental e a gestão em Cabo Frio é da secretaria municipal do Meio Ambiente.

“Determinei que o mastro seja substituído por outro decente, talvez de aço inoxidável, mais carro, porém mais resistente à maresia. E também pedi para ver o estado da bandeira”, disse o prefeito.

O estado precário do mastro e da bandeira foi detectado pelos Amigos do Peró, que lutam pela preservação da orla do Peró. A renovação da Bandeira Azul para a temporada 2022/2023 já foi aprovada pelo júri nacional do programa. A candidatura agora será submetida ao júri internacional. Se a renovação for aprovada, a nova temporada de um ano começará na primeira quinzena de dezembro.

“O mastro precisa ser substituído com urgência porque pode causar um acidente. Está perigoso”, alertou José Antônio Moreira, dos Amigos do Peró.

José Bonifácio também prometeu atender o pedido dos moradores e veranistas para reforçar a equipe de gestão do programa Bandeira Azul, que chegou a ter dois coordenadores e seis agentes azuis. Atualmente, o programa tem apenas um coordenador. Os moradores reclamam da ausência dos agentes azuis nos fins de semana e nos feriados, quando é maior o movimento de banhistas.

Texto: Paulo Roberto