Prefeito José Bonifácio visita novo depósito municipal de veículos apreendidos em Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, visitou na manhã desta quarta-feira (28), o local onde vai funcionar o novo depósito de veículos apreendidos, que irá abrigar carros e motocicletas no município. O espaço fica na Avenida Jorge Almeida Júnior, no loteamento Colinas do Peró, no Jardim Esperança, próximo à Escola Municipal Patrícia Azevedo de Almeida.

Os veículos antigos e as carcaças que estão abrigadas no atual depósito passarão por um sistema de leilão, a partir do mês de outubro, para indústrias de reciclagem, e os automóveis que não se enquadram nesse perfil serão manejados para o novo espaço.

Segundo José Bonifácio, a inauguração do local vai permitir que o antigo depósito, que fica na Rua Alemanha, no bairro Jardim Caiçara, seja devolvido ao proprietário, fazendo mais uma economia mensal aos cofres públicos.

“A Prefeitura tem uma dívida com o dono do antigo espaço há mais de dez anos, que já está próxima dos R$ 2 milhões. Investimos na construção desse depósito público porque é importante que tenhamos esse espaço, propriedade do município, para as diversas ações que precisamos. Vamos continuar fortalecendo a nossa cidade, nos libertando dos pagamentos de aluguéis e das dívidas herdadas”, festejou o prefeito.

De acordo com o secretário de Direitos Humanos e Segurança Pública de Cabo Frio, Ruy França, faltam apenas alguns ajustes para que o local comece a funcionar recebendo os novos veículos apreendidos.

“Estamos finalizando pequenos detalhes para deixar o local pronto para o funcionamento. Assim que formos esvaziando o antigo depósito por meio dos leilões, no meio dessa transição, todas as novas apreensões já serão trazidas aqui para o local. Vamos operar com toda segurança e tranquilidade, para que a população tenha um local adequado para guardar o seu bem, e a Guarda Municipal terá muito cuidado com todos veículos que eventualmente possam ser trazidos para cá”, afirmou Ruy França.