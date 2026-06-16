Prefeito Marcelo Magno troca o PL pelo PSD e reforça grupo político de Eduardo Paes

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, oficializou nesta semana sua saída do PL para ingressar no PSD. A mudança partidária fortalece a aproximação que vinha ocorrendo nos últimos meses entre o chefe do Executivo cabista e o grupo político liderado por Eduardo Paes, ex-prefeito da capital fluminense e apontado como pré-candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A filiação foi formalizada na sede estadual do PSD, no Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de Eduardo Paes, do presidente estadual da sigla e deputado federal Pedro Paulo, do prefeito da capital, Eduardo Cavaliere, além da deputada federal Laura Carneiro.

Nos bastidores políticos, a chegada de Marcelo Magno ao PSD é considerada estratégica para ampliar a presença da legenda na Região dos Lagos. À frente de uma das cidades mais conhecidas do litoral do estado, o prefeito é visto como uma das principais lideranças políticas da região.

A mudança de partido já era esperada por observadores da política fluminense. Nos últimos meses, Marcelo Magno e Eduardo Paes participaram de compromissos públicos conjuntos em Arraial do Cabo, sinalizando uma aproximação que pode ter desdobramentos nas articulações para as eleições de 2026.