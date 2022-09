Prefeito, vice e secretários de São Pedro da Aldeia se reúnem para traçarem metas para 2023

O governo Fábio do Pastel avança na estruturação do orçamento público do próximo ano.

Nesta sexta-feira, dia 02, o prefeito, o vice-prefeito, Júlio Queiroz, e todo o secretariado municipal traçaram metas e definiram objetivos para o ano de 2023. Os dados do município foram apresentados pela Secretaria de Planejamento e Gestão.

Para o prefeito Fábio do Pastel, o planejamento é fundamental para garantir ações importantes para a cidade.



“Nos reunimos pensando no próximo ano e, principalmente, na vida das pessoas, já traçando os projetos para 2023 envolvendo os secretários de todas as pastas. Todos os dias, pensamos em levar qualidade de vida para os aldeenses. Temos em mente as principais metas para nosso município, garantindo conforto, segurança e qualidade na educação e na saúde, asfalto para os bairros e pensando na cidade como um todo”, destacou.