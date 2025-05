Prefeitura avança no planejamento para construção da nova Policlínica de Búzios

Na manhã desta terça-feira (20), foi realizada uma reunião de alinhamento sobre o projeto de construção da nova Policlínica de Búzios, que será localizada em frente ao Hospital Municipal Rodolpho Perissé. O encontro contou com a presença do prefeito Alexandre Martins, do secretário de Obras, Leandro Pereira, e do secretário de Saúde, Leonidas Heringer, reforçando o compromisso conjunto das pastas com o fortalecimento da infraestrutura de saúde no município.

Durante a reunião, foram discutidos os próximos passos do projeto, prazos e detalhes técnicos da obra. A construção da nova unidade é uma das prioridades da atual gestão e tem como objetivo ampliar o acesso da população a atendimentos especializados, promovendo melhorias significativas na qualidade dos serviços de saúde oferecidos à comunidade.

A iniciativa representa um avanço importante na consolidação da rede municipal de atenção básica e especializada, aproximando ainda mais os cuidados em saúde dos moradores de Búzios.

O secretário de Saúde, Leonidas Heringer, destacou a relevância da obra para o município: “A criação das Policlínicas — Policlínica da Mulher, Policlínica do Idoso, Policlínica de Especialidades — foi um compromisso de campanha do prefeito Alexandre Martins e, sem dúvida, é um passo extremamente importante na organização da atenção à saúde do município. A rede de atenção especializada ganha um novo equipamento, extremamente moderno, que certamente trará um grande avanço para os cidadãos da cidade.”