Prefeitura de Araruama abre inscrições para curso gratuito de Libras

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para o curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para possibilitar a comunicação e interação social com alunos com deficiência auditiva (surdos) do município.

São destinadas 50 vagas para professores da Rede Municipal de Ensino,

30 vagas para professores das Redes Estadual e Privada do município e 20 vagas para alunos surdos, pais ou responsáveis.

O curso, que terá início no dia 04 de agosto, tem carga horária de 60 horas e será todo on-line pela plataforma Google Meet, com certificado.

As inscrições podem ser feitas até essa quarta-feira, 28, por meio do link abaixo:

https://forms.gle/dcKoL4YGg73ceRku8