Prefeitura de Araruama começa a disponibilizar o carnê do IPTU 2023 com desconto para quem pagar em cota única

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Fazenda, já está disponibilizado o carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU 2023, aos moradores e pessoas que possuem imóveis no município.

O pagamento tem início no dia 25 de janeiro . O imposto pode ser quitado à vista ou parcelado em até 9 vezes.

Para quem decidir pela cota única do dia 25 de janeiro ganha um desconto de quase 10%. Já o contribuinte que optar pela cota única que vence no dia 25 de fevereiro, o desconto é de 4%.

Araruama tem mais de 111 mil imóveis cadastrados. É importante que o contribuinte esteja em dia com o pagamento; pois é com os recursos do IPTU que o município pode fazer investimentos , como por exemplo, na construção de escolas e postos de saúde.

Os carnês já estão sendo entregues, através dos Correios, nas casas dos contribuintes. Mas também podem ser retirados pela internet , por meio do link abaixo: