Prefeitura de Araruama realiza festa natalina dos CRAS na Cidade das Crianças

A magia do Natal já está contagiando as crianças dos CRAS em Araruama.

Nesta quinta-feira, 15, foi realizada uma linda festa na Cidade das Crianças, no bairro Outeiro. O evento reuniu cerca de 300 crianças atendidas pelos CRAS do Mutirão, Fazendinha, Bananeiras, São Vicente e Outeiro. 9 são alunos especiais. Eles participaram de todas as atividades com o apoio de monitores.

Os pequenos brincaram, dançaram e se deliciaram com várias guloseimas: pipoca, churros, algodão doce e picolé, além do kit de lanches.

Vários personagens natalinos alegraram e mexeram com a imaginação do público.

Em especial Papai e Mamãe Noel que distribuíram presentes para todas as crianças. Elas também assistiram a dois espetáculos da Disney e do Boneco Olaf.

Momento de muita emoção foi depois do teatro quando as crianças com deficiência visual puderam tocar em cada um dos artistas para identificar quem eram os personagens Pluto…Mickey….

Teve também o aulão de capoeira com a participação de um aluno cadeirante, que fez bonito pra plateia.

A festa durou cerca de 4 horas, mas com certeza as lembranças vão ficar pra sempre na cabeça das crianças, como um conto de Natal.

Vale ressaltar que os 5 CRAS de Araruama oferecem diariamente atendimento a crianças e adultos, como oficinas, atividades esportivas e cursos profissionalizantes.