Prefeitura de Arraial do Cabo assume o transporte público e tarifa passa a ser R$ 2

A partir da próxima segunda-feira (2), a Prefeitura de Arraial do Cabo inicia uma nova fase na mobilidade urbana. O transporte coletivo passa a ser de gestão própria do município, encerrando décadas de operação exclusivamente privada. Com a licitação concluída e o sistema sob responsabilidade direta da Prefeitura, a população terá mais conforto, horários e linhas para se deslocar com segurança.

O serviço antes operado por uma concessão contava com apenas 4 ônibus municipais. Com a gestão própria, a Prefeitura triplica a frota, colocando em circulação 12 veículos modernos, equipados com ar-condicionado, motores menos poluentes e maior frequência de horários.

Além do aumento de frota, o novo sistema estabelece a Tarifa no valor de R$ 2 nas linhas municipais, que reduz significativamente o custo do transporte para os cabistas. O valor é válido para todos os usuários das linhas municipais de Arraial do Cabo.

O Sistema Municipal de Transporte Público Coletivo, estruturado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, contará com cinco linhas: Arraial x Pernambuca (via Figueira – 701), Arraial x Sabiá (via Figueira – 702), Centro x Praias (via Pontal/Vila – 703), CPRV x Parque das Garças (via Monte Alto – 704) e Parque das Garças x Pernambuca (via Caiçara – 705).

A novidade garante integração entre regiões e bairros que antes não eram atendidos, e permite que o passageiro faça integração sem precisar pagar duas passagens.

“Não tiramos essas rotas do papel em gabinetes fechados. As audiências públicas nos mostraram a realidade de quem perdia horas no ponto ou deixava de trabalhar por falta de ônibus. Esse sistema foi construído ouvindo a população e devolve dignidade e o direito de ir e vir com segurança. As propostas da nossa equipe refletem diretamente os anseios dos cabistas”, pontua o secretário de Mobilidade Urbana, Maycon Victorino.

Para o prefeito Marcelo Magno, o valor da tarifa e a municipalização do transporte público coletivo representam um investimento direto na qualidade de vida e no desenvolvimento da cidade.

“Essa é uma conquista histórica para Arraial do Cabo. O Serviço Municipal de Transporte Público Coletivo vai trazer mais mobilidade, mais fortalecimento da economia, gerar novos empregos, impulsionar ainda mais o turismo e, principalmente, mais dignidade e economia para o bolso do cabista”, afirma o Prefeito.