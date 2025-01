Prefeitura de Arraial do Cabo realiza operação de combate a irregularidades nas praias

A Prefeitura de Arraial do Cabo intensificou as ações de fiscalização nas praias do município, com o objetivo de combater o comércio irregular e as construções ilegais em áreas públicas. A operação foi realizada em conjunto pelas secretarias Posturas, Ambiente e Segurança Pública, como parte da Operação Verão.

Na quinta-feira (23), um quiosque construído de forma irregular em Figueira foi desmontado. O trabalho contou com o apoio do Serviço Público, que fez a retirada de entulhos.

Na sexta-feira (24), a ação aconteceu na Ponta da Acaira, onde comerciantes irregulares foram notificados a encerrar imediatamente suas atividades. Em caso de descumprimento, os responsáveis poderão ter os materiais apreendidos e receber multas.

Já no sábado (25), o foco foi a apreensão de churrasqueiras conhecidas como “queijinhos”, utilizadas de forma inadequada em locais proibidos para o comércio de alimentos. Ao todo, sete churrasqueiras foram apreendidas em diversas praias da cidade.

Lembramos que as ações de fiscalização continuarão sendo intensificadas para coibir práticas ilegais e garantir a segurança da população. Denúncias podem ser feitas à Central Integrada de Operações em Segurança Pública (CIOSP) pelo telefone (22) 99700-0311.