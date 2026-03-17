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Prefeitura de Arraial do Cabo remove quatro toneladas de materiais irregulares em operação na Praia do Forno

Jornal de Sábado
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Em uma ação coordenada com foco no ordenamento público e na preservação ambiental, a Prefeitura de Arraial do Cabo realizou, nesta terça-feira (17), a Operação “Praia Limpa”. A força-tarefa resultou na apreensão de quase quatro toneladas de materiais que ocupavam a Praia do Forno de forma irregular, ferindo as normas municipais e o ecossistema local.

A operação foi coordenada pela Secretaria do Ambiente e Saneamento, com o apoio das pastas de Ordem Pública e Posturas, Segurança Pública, Serviços Públicos e FIPAC. O objetivo foi combater o armazenamento indevido de equipamentos (como cadeiras, mesas e ombrelones) na areia e em áreas sensíveis de restinga, prática terminantemente proibida pela legislação municipal.

A Prefeitura esclarece que o uso de equipamentos de praia para fins pessoais continua permitido e bem-vindo. No entanto, é obrigatório que o banhista ou o prestador de serviço retire todo o material da praia ao final do dia. O armazenamento na restinga é crime ambiental, passível de sanções rigorosas.

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