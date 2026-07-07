Prefeitura de Búzios abre inscrições para a Paralimpíada 2026

A Prefeitura de Búzios abriu, nesta segunda-feira (6), as inscrições para a Paralimpíada Búzios 2026. Promovido pelas secretarias da Pessoa com Deficiência, Lazer e do Esporte e de Educação, Ciência e Tecnologia, o evento tem como objetivo incentivar a inclusão, valorizar o esporte paralímpico e proporcionar um espaço de integração e superação para pessoas com deficiência.

As inscrições seguem até o dia 15 de julho e são destinadas a pessoas com deficiência com idade a partir de 18 anos. Os interessados devem realizar a inscrição através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNzIhVVxovyeYWw_9j8o2w5yGHl2AYRtt-9p5AxV6F_dLIMA/viewform

A Paralimpíada Búzios 2026 será realizada nos dias 24, 25 e 26 de julho, no INEFI, na Praça da Tia Uia, na Rasa. Durante os três dias de competição, os participantes disputarão provas e jogos em diversas modalidades: bocha, vôlei, futsal, basquete, tênis de mesa, jiu-jítsu, futebol, natação (em piscina), karatê, corrida, skate, judô e handebol.

A iniciativa integra as ações do município voltadas à promoção da acessibilidade, da cidadania e da igualdade de oportunidades, reafirmando o compromisso da administração municipal com políticas públicas inclusivas e com o fortalecimento do esporte adaptado.