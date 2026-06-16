Prefeitura de Búzios abre inscrições para o Degusta Búzios 2026

A Prefeitura de Búzios informa que estarão abertas, entre os dias 16 de junho e 6 de julho, as inscrições para os estabelecimentos interessados em participar do Degusta Búzios 2026, um dos principais festivais gastronômicos da Região dos Lagos. O evento será realizado entre os dias 31 de julho e 2 de agosto e 7 e 9 de agosto, reunindo moradores e visitantes em uma grande celebração da gastronomia local.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio do site oficial da Prefeitura de Búzios (www.buzios.rj.gov.br), onde também serão disponibilizados o regulamento, os critérios de participação e toda a documentação necessária para o credenciamento dos participantes.

Promovido pela Prefeitura de Búzios, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Búzios (ACEB), o Degusta Búzios já se consolidou como um dos eventos mais importantes do calendário turístico do município, valorizando a gastronomia local, fomentando a economia, fortalecendo o setor de bares e restaurantes e impulsionando a geração de emprego e renda.

A expectativa é reunir dezenas de estabelecimentos e atrair milhares de visitantes durante os dois finais de semana do festival, que transforma as ruas do centro da cidade em um grande circuito gastronômico a céu aberto, oferecendo experiências culinárias que destacam a criatividade e a qualidade da cozinha buziana.

Os interessados devem ficar atentos ao período de inscrição e acompanhar os canais oficiais da Prefeitura para mais informações sobre a edição de 2026.