Prefeitura de Búzios afirma atender na Saúde número maior que a quantidade de moradores

A Secretaria Municipal de Saúde de Armação dos Búzios apresentou nesta segunda-feira (25), durante audiência pública na Câmara Municipal, um dado que evidencia a dimensão atual da rede pública de saúde do município: embora a população oficial do IBGE seja de 42.442 habitantes, a Atenção Primária já possui mais de 54 mil cadastros registrados no sistema municipal de saúde.



Os números foram apresentados durante a prestação de contas do 1º Quadrimestre de 2026 e refletem o crescimento populacional da cidade, a forte sazonalidade turística e o impacto regional da rede municipal, que diariamente atende moradores de cidades vizinhas e até pessoas vindas de países da América do Sul que visitam ou residem no município.

Segundo o relatório apresentado pela assessora de planejamento da Secretaria de Saúde, Adriana Moutinho, a cobertura potencial da Atenção Primária já alcança capacidade estimada para 49 mil habitantes, representando 115,45% da população oficialmente registrada pelo IBGE.

Na prática, os números mostram que o SUS municipal atende uma demanda muito superior à população formal do município.

“Búzios é uma cidade turística internacional. Nossa rede de saúde atende moradores, trabalhadores temporários, população flutuante, turistas brasileiros e também visitantes estrangeiros, especialmente vindos de países vizinhos da América do Sul. Há também uma migração expressiva de estrangeiros fixando residência aqui. Isso gera uma pressão constante sobre toda a estrutura da saúde municipal”, destacou o secretário municipal de Saúde, Leonidas Heringer.

O relatório também aponta que o município mantém 11 unidades de Atenção Primária, além do Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMR), CAPS, policlínicas, unidades de apoio diagnóstico e serviços especializados integrados à rede do SUS.

Durante a audiência, a Secretaria apresentou dados de ampliação dos atendimentos, fortalecimento da Atenção Primária, ações de saúde mental, programas de prevenção, vigilância epidemiológica e investimentos estruturantes em andamento, como o novo Centro de Imagem integrado ao HMRP.

A representante da Secretaria Municipal de Saúde, Livia Vargas, destacou que o crescimento da rede acompanha as transformações populacionais da cidade e exige planejamento permanente.

Além do aumento da demanda, a gestão municipal também ressaltou que Búzios segue investindo acima do mínimo constitucional na saúde pública. Segundo os dados apresentados, o município aplicou 19,87% da receita em ações e serviços públicos de saúde no período, acima dos 15% exigidos por lei.

A audiência pública integra os mecanismos de transparência do SUS e tem como objetivo garantir que a população acompanhe a aplicação dos recursos públicos, os indicadores da rede e os avanços da saúde municipal.

Búzios estrutura novo polo integrado de saúde

A Prefeitura de Búzios também avança na criação de um novo polo integrado de saúde no entorno do Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP). O projeto prevê a ampliação da capacidade de atendimento da rede municipal com a implantação do Centro de Imagem, ressonância magnética, novos serviços especializados e modernização da estrutura hospitalar.

A proposta é transformar a região do hospital em um eixo estratégico de assistência pública, concentrando exames, atendimentos especializados e serviços de média e alta complexidade, reduzindo a necessidade de deslocamento de pacientes para outros municípios.