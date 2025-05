Prefeitura de Búzios dobra número de vagas em creches e inaugura cinco novas unidades desde 2021

A Prefeitura de Búzios alcançou um marco significativo na área da educação infantil: o número de vagas em creches foi ampliado de 525, em 2019, para 1.026 em 2025 praticamente o dobro da oferta anterior. Desde o início da atual gestão, cinco novas unidades foram inauguradas, elevando o total de creches no município para 11.

Esse avanço representa um esforço contínuo da administração municipal para garantir o acesso à educação infantil e atender à crescente demanda das famílias buzianas. Em comparação com 2016, quando o município contava com apenas cinco creches, o crescimento ao longo dos anos evidencia o compromisso da Prefeitura com o fortalecimento da rede municipal de ensino.

“Esse resultado é fruto de um trabalho sério e planejado. Nosso objetivo é ampliar sempre a oferta de vagas na primeira infância, entendendo que essa é uma etapa importante porque garante o desenvolvimento integral da criança, com estímulos cognitivos, sociais e emocionais”, destacou o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Rodrigo Ramalho.

A atual gestão assumiu o município com sete unidades de creche em funcionamento, mas uma delas perdeu sua sede física. Ainda assim, com a inauguração de cinco novas unidades, o saldo positivo elevou o total para 11 creches ativas em 2025, ampliando o alcance da educação pública e reforçando o compromisso com a primeira infância.

A expansão das creches integra um conjunto de ações da Prefeitura para fortalecer a base educacional da cidade, com investimentos em infraestrutura, formação de profissionais e políticas públicas voltadas para a valorização da educação desde os primeiros anos de vida.