Prefeitura de Búzios efetua Auxílio Emergencial para Pescadores Artesanais do município

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria da Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos, efetuou o pagamento do Auxílio Emergencial Municipal nesta quarta-feira (28) para 65 famílias de pescadores de sardinha artesanais de Búzios. Cada família recebeu o valor integral de R$ 3.636,00 (três mil seiscentos e trinta e seis reais), referente aos três (03) meses do período do defeso da sardinha. Os recursos são provenientes do Fundo Municipal da Pesca.

O Auxílio Emergencial Municipal ao pescador de sardinha, pleiteado pela Colônia dos Pescadores ano passado (2021) corresponde a um salário mínimo, R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais). Pelo segundo ano consecutivo os pescadores artesanais do município serão beneficiados com os recursos. Ao todo serão gastos R$236.340,00 (duzentos e trinta e seis mil e trezentos e quarenta reais).