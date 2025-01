Prefeitura de Búzios esclarece que leitos do Hospital Municipal estão com alta ocupação devido pacientes de cidades vizinhas

Atualmente, cerca de 50% dos leitos de clínica médica do hospital estão ocupados por pacientes provenientes de municípios vizinhos, representando um total de 14 dos 28 leitos disponíveis. Esse cenário tem gerado dificuldades para garantir um atendimento ágil e eficiente aos moradores de Búzios, que dependem prioritariamente da estrutura da unidade hospitalar.

A elevada procura pelos serviços do hospital reflete uma crise regional no acesso à saúde, com dificuldades de atendimento em outros hospitais da região. Apesar disso, a equipe da unidade se empenha diariamente para oferecer assistência de qualidade e acolhimento humanizado a todos os pacientes que procuram o hospital.

Os pacientes não residentes estão sendo regulados de forma contínua para suas cidades de origem, em um esforço para desafogar os leitos e melhorar a capacidade de atendimento para a comunidade local. Porém, é importante ressaltar que essa alta demanda afeta diretamente a capacidade de atender com a celeridade desejada.

A Secretaria de Saúde, por meio do Hospital Municipal Rodolpho Perissé, reitera seu compromisso com a transparência, a qualidade no atendimento e o cuidado com a saúde da população de Búzios.