Prefeitura de Búzios faz fiscalização ambiental em José Gonçalves para coibir desmatamento e invasão de área pública 

A Prefeitura de Búzios, por meio das secretarias do Ambiente, Pesca e Urbanismo e Segurança e Ordem Pública realizou nesta quinta-feira (07) uma ação de fiscalização ambiental com o objetivo de coibir o desmatamento e invasão de uma área pública ao lado da Escola Municipal Eliete Mureb de Araújo Góes, José Gonçalves. Está é a segunda vez que a fiscalização ambiental atuou no local.

Os invasores cercaram e colocaram uma placa de propriedade particular com o objetivo posterior de venda de lotes. Na ação, os agentes retiraram o cercamento. A operação contou com o apoio do Cproeis.

A prefeitura informa à população que antes de comprar ou construir busque informações na Secretaria de Ambiente, Pesca e Urbanismo de Búzios, por meio do telefone (22)26230196 ou e-mail: meioambiente@buzios.rj.gov.br

Telefone disque denúncia, crime ambiental. (22) 99955-2292