Prefeitura de Búzios fiscaliza obra irregular no Centro e registra boletim de ocorrência por descumprimento de embargo

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Ambiente e Urbanismo Fiscalização Ambiental e Fiscalização Urbanística, realizou nesta segunda-feira (22) uma ação de fiscalização em uma obra localizada no Centro da cidade. Durante a vistoria, as equipes registraram que a construção permanecia em atividade mesmo após ter sido embargada anteriormente.

De acordo com o relatório fiscal, a obra já havia sido embargada pela Fiscalização Urbanística, emitida no dia 16 de abril de 2026, devido à ausência das licenças ambientais e urbanísticas necessárias.

No local, a equipe identificou a continuidade dos trabalhos e a ampliação do segundo pavimento. Segundo o relatório de vistoria, um responsável pela obra compareceu à unidade policial para prestar esclarecimentos, onde foi registrado um boletim de ocorrência na 127ª DP. A obra permanece embargada até a devida regularização por parte dos responsáveis.

A Prefeitura reforça que o cumprimento das normas ambientais e urbanísticas é fundamental para garantir a segurança da população