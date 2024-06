Prefeitura de Búzios inaugurou prédio próprio da Secretaria de Serviços Públicos

O Prefeito Alexandre Martins participou na noite desta quinta-feira (13) da inauguração da Secretaria de Serviços Públicos. O chefe do Poder Executivo destacou as entregas da prefeitura durante sua gestão, como a pavimentação de 102 ruas em três anos, além de diversas outras realizações: “Em três anos foram 150 obras, se dividir, são quatro obras por mês”, disse.

A inauguração do prédio próprio da Secretaria de Serviços Públicos contou com a presença de diversas autoridades do município. Na ocasião, o prefeito Alexandre Martins também falou da importância de todas as pessoas que trabalham nessa pasta tão importante, que cuida da limpeza da cidade, um serviço essencial. Pedindo uma salva de palmas para os trabalhadores, o prefeito frisou que eles são responsáveis por mais 6.500 lâmpadas de led instaladas em diversos locais da cidade: “Cerca de 250 funcionários prestam o serviço de limpeza para 40 mil pessoas, o desafio é imenso”, destacou.

Dando ênfase a responsabilidade que a administração municipal tem com a limpeza e organização da cidade, o prefeito ainda anunciou que em julho terá início o programa de coleta seletiva, destacando que o objetivo é que Búzios seja reconhecida como a cidade que mais recicla no estado.

A Secretaria de Serviços Públicos desempenha funções extremamente necessárias para a imagem da cidade, como poda de árvores, varrição, capina, roçada, limpeza das praias e iluminação pública. Recentemente, tem realizado também a retirada de “fios mortos” dos postes para eliminar a poluição visual que atrapalha a vida de motoristas, pedestres e motociclistas.