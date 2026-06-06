Prefeitura de Búzios instala telões em praças para transmissão dos jogos da Seleção Brasileira

A Prefeitura de Búzios promoverá a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira da Copa do Mundo em telões instalados em três pontos estratégicos do município: a Praça Santos Dumont, no Centro, e a Praça Tia Uia, na Rasa e a Praça Zé Paraíba, em Cem Braças. A iniciativa acontecerá nos dias 13, 19 e 24, datas em que o Brasil entra em campo, oferecendo aos moradores e visitantes a oportunidade de acompanhar as partidas em clima de festa e confraternização.

Além da exibição dos jogos, a programação contará com a participação de um DJ, que ficará responsável por animar a torcida antes e após as partidas, contribuindo para criar um ambiente de integração e celebração entre os torcedores.

A ação tem como objetivo reunir a população em espaços públicos para vivenciar a emoção da Copa do Mundo, fortalecendo o espírito de união e valorizando momentos de lazer e convivência comunitária. A expectativa é de que as duas praças recebam grande público durante os dias de jogos da Seleção Brasileira.

Com a iniciativa, a Prefeitura de Búzios reforça seu compromisso com a promoção de atividades culturais e de entretenimento, transformando os jogos da Copa em momentos de celebração coletiva para toda a cidade.