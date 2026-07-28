Prefeitura de Búzios intensifica fiscalização contra a pesca irregular em áreas protegidas

A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Pesca e Esporte Náutico, realizou nesta segunda-feira (27) uma operação de fiscalização para combater a pesca irregular em áreas protegidas do município. A ação contou com o apoio da Polícia Ambiental e da Guarda Marítima Ambiental, reforçando o compromisso da administração municipal com a preservação dos recursos pesqueiros e o fortalecimento da pesca artesanal.

A operação teve como foco a fiscalização de embarcações com capacidade acima de 10 AB (Arqueação Bruta) e 10 TAB, conforme determina a legislação municipal. As equipes realizaram o monitoramento das áreas de restrição, verificando embarcações, equipamentos de pesca e o cumprimento das normas vigentes.

O objetivo da ação é coibir a pesca predatória, proteger o meio ambiente marinho e garantir que os pescadores artesanais possam exercer sua atividade de forma sustentável e dentro da legalidade. Em caso de irregularidades, os responsáveis estão sujeitos às medidas administrativas e às demais sanções previstas na legislação.

De acordo com a Secretaria de Pesca e Esporte Náutico, a preservação dos estoques pesqueiros depende do compromisso de todos os envolvidos no setor. O respeito às áreas de proteção e às regras de pesca é essencial para assegurar a manutenção da atividade pesqueira, a conservação da biodiversidade marinha e o sustento das futuras gerações de pescadores.

A Prefeitura de Búzios reforça que a população também pode contribuir com a proteção do patrimônio ambiental por meio de denúncias de práticas irregulares aos órgãos competentes, fortalecendo as ações de fiscalização e a defesa da pesca sustentável no município.