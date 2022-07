Prefeitura de Búzios promove ação conjunta e combate incêndio de grande proporção em José Gonçalves

Na noite de quinta-feira (28) a Secretaria Segurança e Ordem Pública, por meio da Coordenadoria da Defesa Civil e Guarda Ambiental (GMA) foi acionada às 19h30 pelo subtenente Árido, do 2º Destacamento de Bombeiro Militar do 18º Grupamento de Bombeiro Militar (DBM 2/18 – Armação dos Búzios) para ação de combate ao incêndio que ocorria na área de vegetação no bairro de José Gonçalves, na avenida 12 de Novembro (antiga estrada Cabo Frio x Búzios), que tomava grande proporção.

Ao chegar no local, as equipes dos Bombeiros de Búzios e Cabo Frio, juntamente com os colaboradores do Guarda Ambiental (GMA), já haviam iniciado os trabalhos de contenção do fogo que avançava com rapidez pela mata.

A Defesa Civil efetuou o contato com a Secretária de Serviços Públicos, que por meio do secretário Marcus Vallerius, imediatamente disponibilizou dois carros-pipa que abasteceram as viaturas dos bombeiros e por volta das 21h40 o incêndio foi controlado, sem incidência de vítimas.