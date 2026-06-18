Prefeitura de Búzios promove reunião para fortalecer a organização dos passeios turísticos no município

Nesta terça-feira (16), a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Ordem Pública, realizou uma reunião com representantes dos setores de passeios turísticos, incluindo operadores de bugres, escunas e outras modalidades, para discutir medidas voltadas ao ordenamento e à melhoria dos serviços oferecidos aos moradores e visitantes.

O encontro contou com a participação do prefeito e teve como principal objetivo alinhar ações que contribuam para uma maior organização da atividade turística, promovendo mais segurança, qualidade e profissionalismo na prestação dos serviços.

Durante a reunião, foram debatidos temas como abordagens aos turistas, padronização de valores, definição de pontos fixos para comercialização dos passeios e a necessidade de maior organização por parte dos profissionais do setor. A proposta é construir, de forma conjunta, soluções que beneficiem tanto os trabalhadores quanto os usuários dos serviços turísticos.

A Secretaria de Ordem Pública e a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Sustentável também se colocaram à disposição para auxiliar na criação de uma associação representativa da categoria, fortalecendo a organização dos profissionais e ampliando o diálogo com o poder público.

Outro ponto abordado foi o combate à venda irregular de passeios. A Prefeitura irá intensificar as ações de fiscalização para coibir práticas ilegais e garantir que a atividade seja exercida dentro das normas estabelecidas.

Como parte desse trabalho, a Secretaria de Ordem Pública dará início a uma força-tarefa de ordenamento e fiscalização abrangendo os diversos segmentos ligados aos passeios turísticos. A iniciativa tem como foco a prevenção de acidentes, a segurança dos turistas, a valorização dos profissionais regularizados e a organização da comercialização dos serviços, contribuindo para uma experiência mais segura e qualificada em Búzios.

A ação reforça o compromisso da administração municipal com a organização do setor turístico, um dos principais pilares da economia local, garantindo que o crescimento da atividade ocorra de forma ordenada, segura e responsável.