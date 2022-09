Prefeitura de Búzios realiza cirurgias de frenectomia em bebês no Hospital Municipal Rodolpho Perissé

A partir do teste da linguinha, inédito no município, a Prefeitura passa a realizar esse procedimento

Atendendo a demanda, a partir do “teste da linguinha” logo após o nascimento, um feito inédito no município, a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, nesta quarta-feira (31), no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP) quatro cirurgias de frenectomia em bebês. A frenectomia é uma cirurgia do frênulo, aquela parte de baixo da língua, que muitos chamam de ‘freio´, como explica a cirurgiã bucomaxilofacial, Manuella Zane.

“É uma cirurgia simples, que consiste no corte, ou “pique” do freio com anestésico local. O resultado é imediato, após alguns minutos o bebê já volta a mamar corretamente”, explica a cirurgiã.

O processo de humanização no atendimento hospitalar é um ponto de destaque desta cirurgia, onde se configura a importância do acolhimento durante o procedimento cirúrgico.

“A presença do responsável devidamente orientado e paramentado diminui o stress da criança durante o procedimento. ”, explica a coordenadora de enfermagem da maternidade do HMRP, enfermeira Damiana Angelo.

Sobre o “teste da linguinha”, realizado pela médica fonoaudióloga, Déborah Anne Carvalho, a diretora do HMRP, Priscila Gasparetto, explica que “é fundamental para diagnosticar de forma precoce alguns problemas e limitações da língua, que podem ser causadas por deformações no frênulo lingual, . Nos bebês, esse problema pode comprometer funções importantes como sugar, engolir, falar ou mastigar, prejudicando a alimentação e, posteriormente, a fala.

O “Teste da Linguinha” é um exame obrigatório por lei desde 2014 e só na atual gestão é realizado direto na maternidade do HMRP.

“A saúde é um direito que deve ser garantido já nos primeiros dias de vida. Esse é o compromisso da gestão Alexandre Martins, e que, passada as limitações impostas pela pandemia, estamos oferecendo às crianças nascidas em nosso município”, comemora o secretário de Saúde, Leônidas Heringer.