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Prefeitura de Búzios realiza fiscalização e ordenamento na Praia de Geribá

Jornal de Sábado
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A Prefeitura de Armação de Búzios, por meio da Secretaria de Ordem Pública, realizou neste domingo (19) uma ação de fiscalização e ordenamento na Praia de Geribá, com foco na orientação de ambulantes e na organização do espaço público.

A operação contou com a presença do secretário de Ordem Pública, Henrique José dos Santos Ferreira, do coordenador Luiz Lopes e da equipe de Posturas, que atuaram diretamente na faixa de areia.

Durante a ação, os ambulantes receberam orientações sobre a ocupação adequada do espaço público, a organização dos equipamentos de trabalho e o cumprimento das normas vigentes. A equipe também dialogou com os trabalhadores, reforçando a importância da regularização das atividades e do uso correto da identificação.

A iniciativa contribuiu para o ordenamento da praia e para a melhoria da convivência entre ambulantes e frequentadores, garantindo um ambiente mais organizado e seguro para moradores e turistas.

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