Prefeitura de Búzios realiza mutirão de testes para hepatites virais

“Julho Amarelo” é a campanha nacional de prevenção as essas doenças infecciosas, os testes acontecerão nas Unidas Básicas de Saúde do município

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, participa da campanha “Julho Amarelo”, mês da luta contra as hepatites virais, com um mutirão de testes nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. As hepatites virais são doenças infecciosas que se manifestam principalmente no fígado, podendo causar complicações graves quando não diagnosticadas precocemente.

Confira as locais, dias e horários para a testagem

• UBS Haroldo Francisco Ceravolo (Brava) – 18/07, manhã

• Dr. Paulo Acherman (Ferradura) – 22/07, manhã

• Deodorina Leite de Azevedo (Geribá) – 27/07, manhã

• Custodio Alves G.A. de Oliveira (Capão) – 12/07, manhã

• Benildo Mota (São José) – 27/07 – tarde

• Lilson M de Souza (Cem Braça) – 13/07 – manhã

• Maria Rosa da Conceição Santiago (Baía Formosa) – 19/07, tarde

• Antonio Elesbão dos Santos (Rasa) – 21/07, manhã

• Clínica da Família Olavo da Costa (Vila Verde) – 20/07, manhã

• Arpoador (Arpoador) – 13/07 – manhã

• Jose Gonçalves (José Gonçalves) – 18/07 – manhã

Em caso de resultado positivo, o morador também encontra tratamento gratuito na rede municipal de saúde. O setor de vigilância epidemiológica do município reforça que o munícipe pode procurar a UBS do bairro onde mora para mais informações.

Previna-se, faça o teste e vacine-se!