Prefeitura de Búzios realiza saneamento básico em 23 ruas no Alto da Boa Vista

O bairro Alto da Boa Vista em Búzios está de cara nova. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem, realiza o saneamento básico em 23 ruas da localidade. Nesta terça-feira (17), após ser realizada a drenagem e rede separativa, uma das principais ruas do bairro foi asfaltada.

As obras estão sendo realizadas por etapas e teve início nas localidades mais altas do bairro. Logo que é concluída a drenagem e a rede separativa, além das calçadas, a rua é toda asfaltada.



O prefeito Alexandre Martins e o vice-prefeito e secretário de Obras Miguel Pereira tem acompanhado a transformação do bairro de perto.

Segundo Alexandre Martins, o pôr do sol do Alto da Boa Vista é fantástico: “Estamos realizando o saneamento básico em vários bairros do município. Agora chegou a vez do Alto da Boa Vista, e assim sucessivamente vamos construindo uma cidade boa para todos”.