Prefeitura de Búzios realizará leilão eletrônico de veículos próprios e apreendidos no município

A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Ordem Pública, realizará no dia 18 de junho, às 10h, um leilão eletrônico de veículos próprios e apreendidos no município. Ao todo, serão disponibilizados 201 veículos, com anos de fabricação entre 1996 e 2021.

O leilão reunirá veículos da frota municipal sem condições de uso, devido à inviabilidade de manutenção e reposição de peças, além de automóveis apreendidos e não retirados pelos proprietários há vários anos. O critério de julgamento será o de maior oferta unitária.

A visitação pública dos lotes que serão leiloados acontecerá no dia 17 de junho, no Depósito Público da Prefeitura de Búzios, localizado na Rua Harmonia, nº 176, no bairro Porto Belo. A visitação permitirá que os interessados conheçam previamente os veículos disponíveis no certame.

O certame ocorrerá de forma eletrônica, por meio do portal oficial de compras do Governo Federal, através do link: www.gov.br/compras/. Os interessados poderão acessar o edital completo no portal oficial da Prefeitura de Búzios e no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP).

A iniciativa tem como objetivo promover a destinação adequada dos veículos, além de contribuir para a organização dos espaços públicos e a regularização dos pátios municipais.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 2633-6000 ou pelo e-mail licitacao@buzios.rj.gov.br. A Prefeitura recomenda a leitura atenta do edital e o acompanhamento diário do portal de licitações para atualizações sobre o processo.