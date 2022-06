Prefeitura de Búzios recomenda uso de máscaras em unidades de saúde e ambientes escolares

Orientação é devido às doenças de transmissão respiratória ocasionada neste período de inverno

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saúde, recomenda o retorno do uso de máscaras em unidades de saúde e ambientes escolares a partir deste sábado (25). A medida de prevenção é devido ao aumento de doenças respiratórias que têm alto grau de transmissividade durante este período de inverno.

A orientação é com base na Nota Técnica N°01/2022 que considera o aumento dos números de casos de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro; a sazonalidade, típica do inverno, das doenças de transmissão respiratória; o período de aumento de casos novos da Covid-19 no Brasil.

A nota ainda destaca que uma das causas que explicam o aumento dos casos da Covid-19 é o relaxamento de medidas preventivas, assim como as variantes com alta transmissibilidade.

O município lembra que as medidas de proteção contra a Covid-19 são ajustadas de acordo com o momento epidemiológico. O uso de máscara facial é recomendado para prevenir diversas doenças e infecções, tanto bacterianas quanto virais. Orienta-se que essa utilização deverá ser reforçada ao apresentar sintomas gripais e/ou de crise respiratória; obter resultado positivo em teste para a Covid-19; cuidar de alguém que está doente com Covid-19; se pertencer ao grupo de risco para a Covid-19; e ao andar em locais com pouca ventilação e com muita aglomeração de pessoas.