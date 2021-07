Prefeitura de Búzios se reúne com Prolagos para alinhar demandas

Nesta semana, houve uma reunião entre o prefeito Alexandre Martins, o presidente da Prolagos Pedro Freitas, o vice-prefeito Miguel Pereira e o secretário de Meio Ambiente Evanildo Nascimento, sobre as propostas de investimento do plano quinquenal em Búzios.

Foi colocado em pauta as tratativas para melhorar o saneamento da cidade, a fim de separar as redes de esgoto das linhas de drenagem nos bairros mais afetados do município.

Análises serão feitas e, em breve, nova reunião será convocada para alinhar os projetos.

O chefe do Executivo disse que vai continuar acompanhando de perto e cobrando as medidas necessárias para efetivação das ações.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Pesca e Urbanismo “tendo as redes separativas de esgoto do bairro, e fazendo as conexões das casas, a gente consegue fazer um escoamento das águas pluviais, levando-as para o caminho natural. Cada passo desse tem que ser planejado, para que a gente tenha mais saúde, porque saneamento significa mais qualidade de vida”.