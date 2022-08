Prefeitura de Cabo Frio abre inscrições para oficina de atores da Melhor Idade em Tamoios 

A Prefeitura de Cabo Frio inicia, nesta quinta-feira (11), a Oficina de Atores da Melhor Idade, no Polo de Cultura de Tamoios, anexo ao Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva. O encontro acontece às quintas-feiras, das 14h às 16h, durante todo o mês de agosto. Interessados em participar devem ter acima de 55 anos.

“A oficina prevê interação social, melhora no bem-estar físico e mental dos idosos, assim como aumento do humor e da autoestima” frisou a secretária da Melhor Idade, Delamar Santana.

Para se inscrever, é necessário apresentar a carteira de identidade na Coordenadoria-Geral da Melhor Idade. Informações e dúvidas podem ser dirimidas pelo telefone (22) 99951-7331. A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal da Melhor Idade, que se estendeu do Teatro Municipal de Cabo Frio para Tamoios, em parceria com Secretaria Adjunta de Cultura.

A oficina será comandada pelo especialista em artes cênicas, servidor público e delegado do Sindicato dos Artistas Anderson Macleyves, e pela analista comportamental e secretária executiva do Conselho da Criança e do Adolescente Stephany Antunes.

“A ação é muito bem-vinda em Tamoios, visto a carência de atividades do tipo e do grande poder transformador do teatro”, afirmou a secretária adjunta de Cultura de Tamoios, Joseane Mello,