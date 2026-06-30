Prefeitura de Cabo Frio alerta beneficiários de programas sociais para atualização biométrica até dezembro

Moradores de Cabo Frio inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família e o Pé-de-meia, têm um compromisso fundamental até o dia 31 de dezembro de 2026. Para garantir a manutenção e a renovação dos auxílios e evitar a suspensão dos pagamentos, é obrigatório realizar o cadastramento biométrico. A exigência do Governo Federal também se aplica aos cidadãos que forem requerer salário-maternidade, auxílio por incapacidade, seguro-desemprego, entre outros.

A iniciativa tem como objetivo aumentar a confiabilidade dos dados do sistema público, prevenindo fraudes e assegurando que os recursos cheguem a quem realmente precisa. Em Cabo Frio, a Secretaria de Assistência Social já iniciou uma campanha de conscientização para que a população se organize com antecedência.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Camila Saraiva, destaca que o município está de prontidão para auxiliar os moradores.

“Nosso maior compromisso é cuidar das pessoas e garantir que nenhuma família cabo-friense fique desassistida por falta de informação. A biometria é, na verdade, uma ferramenta de proteção social que dá mais segurança aos programas. Por isso, nosso pedido é de coração: não deixem para a última hora! Queremos que todos façam essa atualização com tranquilidade para continuarem recebendo seus benefícios sem nenhum tipo de bloqueio ou susto no fim do ano”, ressalta a secretária.

Como garantir a sua biometria?

Para quem já tem as impressões digitais cadastradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou no passaporte, as regras seguem normais e o sistema já reconhece os dados.

Porém, para os beneficiários que não possuem biometria registrada em nenhum desses órgãos, o caminho para regularizar a situação é emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A primeira via da carteira em versão de papel é totalmente gratuita.

Para tirar a CIN no Estado do Rio de Janeiro, o cidadão deve acessar o site oficial de agendamentos do governo e marcar a coleta da biometria. No dia do atendimento, é obrigatório apresentar a certidão de nascimento ou de casamento original.

Exceções humanizadas

A nova portaria traz uma importante garantia para pessoas com deficiência ou com problemas de saúde severos. Cidadãos que estão impossibilitados de se deslocar por um período superior a 30 dias estão dispensados da exigência biométrica. Para isso, basta apresentar um atestado médico, emitido por um profissional de saúde, que declare expressamente a dificuldade de locomoção e o prazo da condição.

A Secretaria de Assistência Social reforça que as portas dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Cabo Frio estão abertas para tirar dúvidas e orientar as famílias sobre o passo a passo da atualização. O objetivo é somar forças para que a cidadania e os direitos da população sejam sempre preservados.