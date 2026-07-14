Prefeitura de Cabo Frio apresenta novos equipamentos de menor potencial ofensivo para a Guarda Civil Municipal

A Prefeitura de Cabo Frio apresentou, nesta terça-feira (14), na Praça Tiradentes, os novos equipamentos de menor potencial ofensivo que passarão a integrar a atuação da Guarda Civil Municipal. A cerimônia marcou mais uma etapa do processo de modernização da corporação, que vem recebendo investimentos em tecnologia, infraestrutura, capacitação e valorização dos agentes.

O evento contou com a presença do prefeito Dr. Serginho; do secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho; do comandante da Guarda Civil Municipal, Amaral; do gerente da Byrna Brasil, Gérson Miranda, além de representantes das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e demais autoridades.

Em seu pronunciamento, o prefeito Dr. Serginho destacou que o fortalecimento da Guarda Civil Municipal começou antes mesmo da chegada dos novos equipamentos, com o comprometimento dos agentes nas ações de ordenamento da cidade.

“Quando assumimos a gestão, a Guarda abraçou a missão de ajudar a reorganizar Cabo Frio, mesmo sem contar com toda a estrutura que desejávamos oferecer. A partir desse trabalho, começamos a investir cada vez mais na corporação, com tecnologia, drones, monitoramento, radiocomunicação, valorização dos servidores e melhores condições de trabalho. Hoje damos mais um passo importante, oferecendo equipamentos modernos que ampliam a capacidade de atuação da nossa Guarda e contribuem para uma cidade cada vez mais segura.”, disse ele.

Durante a solenidade, foi realizada a entrega simbólica dos novos equipamentos aos agentes inspetor sênior Jiraci, do Grupamento de Tamoios; inspetor 2ª Classe Valle, da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU); e inspetora 2ª Classe Correia, do Grupamento de Operacional de Praia (GOP), representando todo o efetivo da Guarda Civil Municipal.

Ao todo, foram adquiridos equipamentos Byrna, modelo pistola, e Mission 4, modelo carabina. Todo o investimento foi realizado com recursos próprios da Prefeitura. Os dispositivos ampliam as possibilidades de atuação da Guarda Civil Municipal em ocorrências que exigem o uso diferenciado da força, priorizando a preservação da vida, a segurança da população e dos próprios agentes, sempre em conformidade com os princípios do uso progressivo da força.

A capacitação para utilização dos novos equipamentos teve início às 11h desta terça-feira, logo após a cerimônia. Nesta primeira etapa, 14 agentes participam da formação de instrutores. Na quarta-feira (15) e na quinta-feira (16), outros 136 guardas receberão o treinamento, totalizando 150 agentes capacitados.

Participam desta fase equipes da ROMU, do GOP, dos destacamentos de Tamoios e Peró e servidores responsáveis pela segurança dos próprios municipais, como a Prefeitura, o Depósito Público Municipal e a Secretaria de Fazenda. Posteriormente, os instrutores serão responsáveis por multiplicar o conhecimento para todo o efetivo da Guarda Civil Municipal, que atualmente conta com 429 agentes.

Para o secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, a entrega representa mais um avanço no fortalecimento da corporação.

“Estamos oferecendo à Guarda Civil Municipal mais uma ferramenta de atuação, sempre pautada na técnica, na legalidade e no uso progressivo da força. Esse investimento amplia a capacidade operacional da corporação e proporciona mais segurança tanto para os agentes quanto para a população.”

O comandante da Guarda Civil Municipal, Amaral, destacou que a chegada dos equipamentos representa mais segurança para os agentes e reforçou a importância da qualificação contínua da tropa.

“Esses equipamentos trazem mais tranquilidade para que o guarda possa atuar diante de situações de risco. Mas o principal é que eles serão utilizados por profissionais capacitados. Estamos formando instrutores e, na sequência, todo o efetivo receberá esse treinamento, garantindo uma atuação cada vez mais técnica, segura e preparada para atender a população.”

O gerente da Byrna Brasil, Gérson Miranda, destacou a importância da parceria com o município.

“É uma satisfação trazer essa tecnologia para Cabo Frio. A Byrna é referência em equipamentos de menor potencial ofensivo e ficamos honrados em contribuir com a evolução da segurança pública no município.”

A capacitação será estendida gradativamente aos demais integrantes da corporação, que atualmente conta com 429 agentes. A previsão é que novos equipamentos sejam incorporados futuramente, ampliando ainda mais a capacidade operacional da Guarda Civil Municipal.

Na cerimônia estavam todos os amparados tecnológicos já utilizados pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, como a Central Móvel de Monitoramento e os drones empregados nas operações realizadas no município e os rádios de comunicação com georeferenciamento.

Nos próximos dias, será publicada uma portaria regulamentando o uso dos equipamentos de menor potencial ofensivo e estabelecendo as responsabilidades para o seu manuseio. A expectativa é que, após a publicação do documento, os equipamentos comecem a ser utilizados já partir deste sábado (18).