Prefeitura de Cabo Frio apresenta políticas públicas para Economia Azul em evento de inovação na capital do Estado

Representantes da Prefeitura estarão, essa semana, em um dos maiores eventos de Tecnologia e Inovação do mundo, que está sendo realizado no Rio de Janeiro, até sexta-feira (07). Cabo Frio foi uma das primeiras cidades do país a ter uma secretaria voltada exclusivamente para a Economia Azul ou Economia do Mar, cujo objetivo é promover o uso sustentável dos recursos oceânicos e costeiros, equilibrando o crescimento econômico com a preservação ambiental, a geração de empregos e o bem-estar das comunidades locais.

Atualmente, o município conta com uma Secretaria Adjunta de Economia Azul e Biotecnologia, vinculada diretamente à Secretaria de Governo, que vem, ao longo dos últimos meses, elaborando as políticas públicas municipais para atender o setor.

O secretário adjunto de Economia Azul e Biotecnologia, Matheus Araguti Mônica, foi convidado para participar de dois painéis. O primeiro será nesta quinta-feira (06), às 11h45, com o tema: “Do IOT à IA. Como as cidades estão se tornando organismos inteligentes”. A segunda participação será na sexta (07), às 16h30, com a temática: “Certificação Selo Azul Cidades Costeiras”.

“No primeiro painel vamos mostrar como Cabo Frio tem buscado um caminho de tecnologia para tornar a cidade cada dia mais inteligente, realizando convênios com grandes centros de referência, como a UERJ, UFRRJ, UFRJ e Embrapa. Já no segundo painel, na sexta, vamos apresentar a nova legislação que estamos criando para que Cabo Frio atenda os critérios da certificação e seja referência para outras cidades no estado e no Brasil”, disse ele.

O RIW está sendo realizado no Pier Mauá, no Centro do Rio de Janeiro. Quem quiser participar ainda pode se inscrever. O endereço para todas as informações é https://rioinnovationweek.com.br/.