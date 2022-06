Prefeitura de Cabo Frio apresenta Relatório Quadrimestral de Ações da Saúde na segunda (27) 

Com o objetivo de monitorar constantemente os serviços de saúde em Cabo Frio, a Prefeitura vai apresentar, na próxima segunda-feira (27), o 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RQDA) de Ações da Saúde de 2022.

A apresentação será no plenário da Câmara Municipal, a partir das 10h. Haverá transmissão ao vivo pelas redes sociais do Poder Legislativo.

O relatório é um instrumento normativo instituído a partir da legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), que, além de acompanhar as medidas realizadas pela Secretaria de Saúde, contribui ainda no desenvolvimento do Plano Municipal de Saúde.