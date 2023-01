Prefeitura de Cabo Frio coíbe ação de flanelinhas na orla da Praia do Forte

Com o objetivo de manter o ordenamento e a segurança no município, a Prefeitura de Cabo Frio realizou uma ação conjunta com o 25º Batalhão de Polícia Militar, a Polícia Civil (126ª DP) e agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), para combater a atuação de flanelinhas. A atividade, que é realizada de forma contínua, percorreu toda a orla da Praia do Forte, principal ponto turístico cabo-friense. Ao todo, 19 homens foram detidos e levados para a 126ª DP.

Liderada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança, a atividade é realizada em diversas áreas, e executada periodicamente.

“Nossa atuação e trabalho têm o principal objetivo de combater e coibir a ação ilegal e abusiva de flanelinhas na cidade. Essa é uma luta diária que damos continuidade, sempre priorizando a segurança para os moradores cabo-frienses e turistas que chegam a nossa cidade”, destacou o secretário de Direitos Humanos e Segurança, Ruy França.