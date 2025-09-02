Prefeitura de Cabo Frio conclui intervenção complexa na rede de drenagem do Jardim Esperança

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, finalizou nesta sexta-feira (29) uma intervenção de grande complexidade na rede de drenagem da Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, no bairro Jardim Esperança.

Durante a operação, a equipe técnica encontrou um pneu com aro descartado irregularmente dentro de um poço de visita (PV) oculto, o que provocava constantes entupimentos no sistema. O material foi removido, e a ação incluiu a desobstrução e limpeza de caixas e tubulação com hidrojet, além da substituição e reconstrução do PV, com nivelamento da calçada e adequação da estrutura.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Jefferson Vidal, o trabalho exigiu grande esforço técnico e operacional.

“Foi um serviço complicado, mas já está finalizado. Não fugimos de problemas, encaramos e resolvemos. Vamos continuar trabalhando em prol da cidade”, afirmou.

A intervenção integra o conjunto de medidas de manutenção preventiva e corretiva das redes de drenagem pluvial, adotadas pela Prefeitura para fortalecer a infraestrutura urbana e reduzir transtornos à população.