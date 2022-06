Prefeitura de Cabo Frio conclui obras em 15 escolas e coloca mais 10 para reforma completa 

Com prioridade para recuperar a educação pública municipal, a Prefeitura de Cabo Frio já concluiu a reforma de 15 escolas e mais 10 estão em obras para reformulação completa. Ao todo são 25 unidades de ensino passando por melhorias, com a reconstrução das estruturas e mais qualidade de ensino para os estudantes. O total de investimentos até o momento é de cerca de R$ 20 milhões.

Entre as intervenções estão melhorias no interior dos prédios, como pintura e conservação, e também nas instalações elétricas e hidráulicas, além de reforço nas estruturas, construção de quadra coberta e área de convivência, entre outras.

“Depois de muito tempo com as escolas em situação precária, estamos recuperando a qualidade do ensino com a melhoria das estruturas para os nossos alunos”, comenta o prefeito José Bonifácio.

A secretária de Educação, Elicéa da Silveira, reforça a importância da manutenção dos serviços, com o apoio da comunidade escolar.

“As escolas estão passando por grandes transformações desde o ano passado. É importante que termos a consciência de que manter o que está sendo realizado é uma tarefa de todos. Assim, poderemos dispor de ambientes adequados para que alunos, professores e todos que atuam nas unidades de ensino desenvolvam todo o seu potencial”, afirma.

Escolas com obras concluídas:

1 – Escola Municipal Prof.ª Alitta Maria do Valle (Gargoá)

2 – Escola Municipal Américo Vespúcio (Parque Burle)

3 – Escola Municipal Araçá (Araçá)

4 – Escola Municipal Prof.ª Ciléa Maria Barreto (Jardim Peró)

5 – Colégio Municipal Prof.ª Elza Maria Santa Rosa Bernardo (Jardim Esperança)

6 – Escola Estadual Municipalizada Francisca Nazareth de Souza (Campos Novos)

7 – Escola Municipal Francisco Franco (Araçá)

8 – Escola Municipal João Bessa Teixeira (União)

9 – Creche Escola Maria Dutra da Silveira (Parque Eldorado)

10 – Escola Municipal de Educação Infantil Neuza Agualusa da Costa (Tangará)

11 – Escola Agrícola Municipal Nilo Batista (Campos Novos)

12 – Escola Municipal Pedro Jotha (São Jacinto)

13 – Escola Municipal Prof.ª Patrícia Azevedo de Almeida (Jardim Esperança)

14 – Escola Municipal Robinson Carvalho de Azevedo (Parque Burle)

15 – Escola Municipal São Cristóvão (São Cristóvão)

Escolas com obras em andamento:

1 – Escola Municipal Prof. Carlos Alberto Gomes de Carvalho (Colinas do Peró)

2 – Escola Municipal Prof.ª Catharina da Silveira Cordeiro (Monte Alegre)

3 – Escola Municipal Etelvina Santana da Fonseca (Peró)

4 – Escola Municipal Vereador Leaquim Schuindt (Jardim Esperança)

5 – Escola Municipal Luiz Lindenberg (Praia do Siqueira)

6 – Creche Escola Municipal Prof.ª Maria Amália dos Santos Silveira (Jacaré)

7 – Escola Municipal Maria Dária Saldanha (Jardim Esperança)

8 – Escola Municipal Talitha Hernandes Perelló (Jardim Esperança)

9 – Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Olivia (Jardim Esperança)

10 – Escola Municipal Manoel Mendes de Souza (Jardim Nautilus)