Prefeitura de Cabo Frio dá continuidade ao ordenamento na Praia do Pontal de Santo Antônio, em Tamoios

Com foco na organização e valorização da atividade pesqueira, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Agricultura e Pesca, realizou nesta terça-feira (21) mais uma etapa do trabalho de ordenamento na Praia do Pontal de Santo Antônio, no distrito de Tamoios. A mobilização contou com o apoio das secretarias de Segurança e Ordem Pública e de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, por meio da Superintendência de Licenciamento e Fiscalização de Tamoios e da Fiscalização Ambiental.

A ação desta terça teve como objetivo garantir o uso adequado da faixa de areia, a preservação ambiental e a melhoria das condições sanitárias e de trabalho para os comerciantes locais. Fiscais notificaram embarcações que estavam encalhadas, abandonadas ou em situação irregular sobre a areia, com prazo para regularização ou retirada. Equipes da Companhia de Serviços Públicos (Comsercaf) também estiveram no local atuando na retirada e destinação de lixo e entulho, com auxílio de retroescavadeira.

De acordo com o secretário de Agricultura e Pesca, Wellington Escafura, a medida é fundamental para recuperar as condições de higiene e segurança na região, onde ocorrem atividades de pesca e comercialização de pescado.

“Estamos realizando um trabalho de ordenamento na praia devido às condições insalubres em que o local se encontrava. Na operação desta terça-feira, orientamos pescadores e acompanhamos de perto as medidas que estão sendo tomadas com relação às embarcações que estão sobre a areia, impedindo o acesso de pedestres e acumulando entulho. Esse ordenamento é uma questão de saúde pública e também de respeito ao meio ambiente. É uma ação fundamental para garantir a segurança alimentar, fortalecer a economia local e assegurar condições dignas de trabalho aos pescadores”, destacou o secretário.

O ordenamento da Praia do Pontal de Santo Antônio integra as etapas preparatórias para o início das obras de requalificação da área, que buscam valorizar o espaço público, ampliar a segurança e promover o desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira.