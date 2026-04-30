Prefeitura de Cabo Frio dá início à revitalização do Espaço Cultural Torres do Cabo

A Prefeitura de Cabo Frio realizou, nesta quarta-feira (29), uma ação integrada que busca revitalizar e reocupar do Espaço Cultural Torres do Cabo, com foco na limpeza do local, reorganização do espaço público e no atendimento humanizado às pessoas em situação de rua que estavam na área.

Durante a operação, equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social realizaram abordagem social com escuta qualificada e oferta de acolhimento. Das 14 pessoas identificadas no espaço, nove aceitaram receber atendimento e foram encaminhadas para a Casa de Passagem.

Entre os acolhidos, cinco seguirão para São Paulo por meio do auxílio viagem, possibilitando o reencontro com familiares e a reconstrução de vínculos. Outras duas pessoas serão encaminhadas para comunidade terapêutica, enquanto duas permanecerão acolhidas na rede municipal de assistência.

A secretária de Assistência Social, Camila Saraiva, destacou o caráter humanizado da iniciativa.

“A ação ocorreu de forma humanizada, com escuta qualificada e encaminhamentos para a rede de proteção social, garantindo acesso a serviços e direitos. O objetivo é assegurar cuidado, dignidade e suporte a quem mais precisa. Seguiremos lutando por vidas e dignidade. Em Cabo Frio a rua não é uma opção”, afirmou.

A ação contou ainda com o apoio da Guarda Civil Municipal, por meio do Grupamento da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu), garantindo suporte e segurança durante toda a operação.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Carlos Ernesto Lopes, as próximas etapas para utilização do espaço estão sendo definidas junto ao prefeito Dr. Serginho. Entre os pontos em discussão estão a nova ocupação do local, a data de retomada das atividades e quais setores e projetos passarão a funcionar no Espaço Cultural Torres do Cabo.

A Prefeitura reforça que seguirá promovendo ações integradas de ordenamento urbano e assistência social, priorizando o cuidado com as pessoas e a preservação dos espaços públicos do município.