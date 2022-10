Prefeitura de Cabo Frio debate medidas para dragagem da Praia do Siqueira

A Prefeitura de Cabo Frio se reuniu nesta quarta-feira (6) com representantes da ONG Lagoa Viva e Colônia de Pescadores Z4 para debater medidas para retirada do lodo acumulado nas margens da Lagoa de Araruama, na orla da Praia do Siqueira.

A iniciativa faz parte do termo de compromisso firmado entre o Poder Executivo municipal; a concessionária responsável pela coleta e tratamento de esgoto no município, Prolagos; e a sociedade civil organizada, para promover soluções definitivas para despoluição da Praia do Siqueira.

O encontro foi conduzido pela secretária de Meio Ambiente e Saneamento, Rosalice Fernandes; e a secretária adjunta de Licenciamento e Fiscalização, Marcela Sant’Anna.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, estão sendo analisadas possibilidades e recursos junto a Prolagos e ao Estado para realização da retirada do lodo no trecho da Lagoa de Araruama, na Praia do Siqueira.

“Para executar os trabalhos de despoluição e recuperação da Praia do Siqueira é necessária a melhoria do tratamento de esgoto e recursos. Por isso, estamos em tratativas com a Prolagos e o Instituito Estadual do Ambiente (Inea) para inclusão da Praia do Siqueira em medidas já existentes para dragagem da lagoa. Além disso, a nossa prioridade também está em melhorar o serviço realizado na estação, coibir o despejo de esgoto e buscar recursos para destinar para a localidade”, explicou Rosalice.

A comitiva irá se reunir novamente em dez dias para apresentação das próximas etapas.