Prefeitura de Cabo Frio discute ordenamento da Praça da Cidadania, na Praia do Forte

O ordenamento da tradicional Praça da Cidadania, localizada em frente à Praia do Forte, foi tema de uma reunião entre representantes do governo municipal e de feiras associações da cidade. O encontro, capitaneado pelos secretários de Cultura, Carlos Ernesto Lopes, e de Segurança e Ordem Pública, Coronel Leandro Carvalho, abordou ações de melhoria na organização e segurança do local e a futura revitalização do Espaço Cultural Torres do Cabo.

“Tivemos um espaço de escuta aberta e direta com os representantes das associações. Nosso objetivo é ouvir esses artesãos, dialogar, para assim termos um ordenamento efetivo e que contemple as demandas desse espaço”, destacou Carlos Ernesto Lopes, secretário de Cultura.

A área da Praça abrange a Feira Cultural da Praia do Forte, Feira Azul, a Associação dos Artesãos e a Associação de Variedades. Representantes dessas organizações também participaram da reunião, abordando melhorias e sugerindo apontamentos para o fortalecimento e valorização dos artesãos e comerciantes.