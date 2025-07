Prefeitura de Cabo Frio divulga cronograma de coleta de entulho e lixo verde nos bairros

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf), reforça o cronograma oficial de coleta de entulho, galhos e materiais inservíveis em todos os bairros da cidade.

A ação acontece de segunda a sexta-feira, das 6h às 16h, com equipes que percorrem as ruas para garantir o recolhimento adequado desses materiais.

A orientação é não descartar resíduos fora do horário e do dia designado para o bairro. Materiais colocados fora do cronograma comprometem a limpeza da cidade, obstruem calçadas e causam transtornos à vizinhança.

Em caso de dúvidas ou necessidade de agendamento especial, o morador pode entrar em contato com o Disk Cidade Limpa pelo telefone (22) 3318-0027.

A seguir, confira o cronograma completo por dia da semana:

Segunda-feira

São Cristóvão

Guarani

Passagem

São Bento

Centro

Jardim Machado

Parque Central

São Francisco

Parque Burle

Jardim Olinda I e II

Jacaré

Gamboa

Boca do Mato

Porto do Carro

Parque Eldorado II

Santo Antônio

Av. Ézio Cardoso da Fonseca

Orla de Tamoios

Orla de Unamar

Terça-feira

Célula Mater

Manoel Corrêa

Jardim Náutilus

Recanto das Dunas

Vila Nova

Algodoal

Braga

Jardim Caiçara

Jardim Flamboyant

Praia do Siqueira

Palmeiras

Ogiva

Peró

Cantinho do Céu

Jardim Peró

Reserva do Peró

Aquárius

Centro Hípico

Botafogo

Quarta-feira

Vila do Sol

Foguete

Passagem

São Bento

Centro

Jardim Machado

Parque Central

São Francisco

Jardim Excelsior

Jacaré

Gamboa

Boca do Mato

Porto do Carro

Caminho de Búzios

Parque Eldorado III

Tangará

Emaús

Santo Antônio

Orla de Tamoios

Orla de Unamar

Unamar

Quinta-feira

Célula Mater

Manoel Corrêa

Jardim Náutilus

Recanto das Dunas

Vila Nova

Algodoal

Braga

Jardim Caiçara

Jardim Flamboyant

Novo Portinho

Portinho

Ogiva

Peró

Parque Eldorado I

Vila do Ar

Morro do Limão

Aquárius

Centro Hípico

Sexta-feira