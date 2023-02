Prefeitura de Cabo Frio divulga fechamento de ruas para o Carnaval

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, divulgou nesta quarta-feira (15) a lista de ruas que serão parcialmente fechadas para trânsito de veículos durante os dias de Carnaval. Ao todo, 24 agremiações carnavalescas estarão nas ruas de Cabo Frio, tanto na área central como no distrito de Tamoios. Serão mais de 30 eventos, entre concentrações e desfiles.

Confira abaixo a lista de vias e os horários com as interdições.

SEXTA-FEIRA -17/02/2023

ABERTURA OFICIAL (ABACCAF) – 16:00 ÀS 19:00 – AV. MACÁRIO PINTO LOPES, DO BOLSÃO DA JUJU ATÉ AS DUNAS PRETAS (FECHADA EM AMBOS OS SENTIDOS);

OS BRASILEIRINHOS – 18:00 ÀS 22:00 – AV. MACÁRIO PINTO LOPES, DO BOLSÃO DA JUJU ATÉ AS DUNAS PRETAS (AMBOS OS SENTIDOS);

BLOCO A MODA C – 08:00 ÀS 14:00 – AV. ALMIRANTE BARROSO, PRÓXIMO A ENTRADA DO LIDO.

SÁBADO – 18/02/2023

BLOCO DA LATINHA – 16:00 ÀS 02:00 – AV. MACÁRIO PINTO LOPES, DO BOLSÃO DA JUJU ATÉ AS DUNAS PRETAS (FECHADA EM AMBOS OS SENTIDOS);

PEROCÃO – 12:00 ÀS 23:30 – CONCENTRAÇÃO NA AV. DOS PESCADORES X AV. DOS NAMORADOS;

GENTILEZA GERA GENTILEZA – 14:00 ÀS 23:30 – TV. SANTANA;

QUE MERDA É ESSA? 19:00 ÀS 23:59 – AV. ASSUNÇÃO ATÉ 13 DE NOVEMBRO;

VOLTA PARA MIM – 14:00 ÀS 23:00 – PRAÇA DA AV. EXCELSIOR ATÉ ORLA DAS PALMEIRAS;

AZUL E BRANCO – 13:00 ÀS 23:00 – AV. LECY GOMES DA COSTA – AV. JOAQUIM NOGUEIRA – RUA FRANCISCO VASCONCELOS – RUA EXPEDICIONÁRIOS DA PÁTRIA – AV. LECY GOMES DA COSTA – PRAÇA DE SÃO CRISTÓVÃO ( EM FRENTE AO CLUBE SÃO CRISTÓVÃO).

DOMINGO – 19/02/2023

CORUJA – 16:00 ÀS 02:00 – AV. MACÁRIO PINTO LOPES, DO BOLSÃO DA JUJU ATÉ AS DUNAS PRETAS (AMBOS OS SENTIDOS);

PEROCÃO – 16:00 ÀS 23:30 – AV. PESCADORES X R. ANEQUIM, R.AQUALUNG X R. ANEQUIM, R. DOS BADEJOS X R. CONTRIM

BLOCO RISCO DA PRAIA – 12:00 ÀS 18:00 – R. LUIZ FELICIANO CARDOSO E SUAS INTERSEÇÕES;

VERMELHO E PRETO – 19:00 ÀS 01:00 – AV. LECY GOMES DA COSTA – AV. JOAQUIM NOGUEIRA – RUA FRANCISCO VASCONCELOS – RUA EXPEDICIONÁRIOS DA PÁTRIA – AV. LECY GOMES DA COSTA – PRAÇA DE SÃO CRISTÓVÃO ( EM FRENTE AO CLUBE SÃO CRISTÓVÃO);

BOI DA BARRA – 14:00 ÀS 19:00 – AV. LITOR NEA – DUNAS PRETAS – AV. ALMIRANTE BARROSO;

DAMAS – 13:00 ÀS 20:00 – R. ANTONIO FELICIANO DE ALMEIDA X R.MEIRA JÚNIOR, R. ANTONIO FELICIANO DE ALMEIDA X R. DO CÉU, AV. LITOR NEA X R. ANTONIO FELICIANO DE ALMEIDA;

SEGUNDA – 20/02/2023

CARNAGAY – 11:00 ÀS 14:30 – AV. MACÁRIO PINTO LOPES, DO BOLSÃO DA JUJU ATÉ AS DUNAS PRETAS (AMBOS OS SENTIDOS);

FOLEYZADA + OH SORTE – 16:00 ÀS 02:00 – AV. MACÁRIO PINTO LOPES, DO BOLSÃO DA JUJU ATÉ AS DUNAS PRETAS (AMBOS OS SENTIDOS);

PEROCÃO – 16:00 ÀS 23:30 – CONCENTRAÇÃO NA AV. DOS PESCADORES X AV. DOS NAMORADOS;

AMIGOS DO TANGARÁ – 15:00 ÀS 23:30 – R. HUMBERTO CAMPOS – CONTORNO NA PRAÇA – R. NELSON MANDELA – PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE BÚZIOS;

UNIÃO DO ARRASTÃO – 20:00 ÀS 23:00 – R. JORGE VEIGA, PRÓXIMO À ROTATÓRIA – DESCIDA DA PONTE FELICIANO SODRÉ SENTIDO GAMBOA;

RALA OVO – 13:00 ÀS 23:00 – AV. LECY GOMES DA COSTA – AV. JOAQUIM NOGUEIRA – RUA FRANCISCO VASCONCELOS -RUA EXPEDICIONÁRIO DA PÁTRIA – AV. LECY GOMES DA COSTA – PRAÇA DE SÃO CRISTÓVÃO ( EM FRENTE AO CLUBE SÃO CRISTÓVÃO);

TERÇA-FEIRA 21/02/2023

BLOCO DA INCLUSÃO – 11:00 ÀS 15:00 – AV. MACÁRIO PINTOSLOPES, DO BOLSÃO DA JUJU ATÉ AS DUNAS PRETAS (AMBOS OS SENTIDOS);

FAMÍLIA É MOLE MAIS É MEU – 16:00 ÀS 02:00 – AV. MACÁRIO PINTO LOPES, DO BOLSÃO DA JUJU ATÉ AS DUNAS PRETAS (AMBOS OS SENTIDOS);

DAMAS – 13:00 ÀS 20:00 – AV. LITOR NEA – DUNAS PRETAS – PRAÇA DAS ÁGUAS.

QUARTA-FEIRA 22/02/2023

BLOCO DELAS – 14:00 ÀS 22:30 – AV. MACÁRIO PINTO LOPES, DO BOLSÃO DA JUJU ATÉ AS DUNAS PRETAS (AMBOS OS SENTIDOS);

SÁBADO 25/02/2023

OS “ATRAZADOS” – 14:00 ÀS 23:30 – TV. SANTANA

DE SÁBADO A TERÇA-FEIRA

ESTAÇÃO ARENA KIDS – 10:00 ÀS 22:00 – APENAS CONCENTRAÇÃO NA ORLA DA LAGOA DAS PALMEIRAS;

ESTAÇÃO DO CARNAVAL TAMOIOS – 18:00 ÀS 23:59 – R. BEIRA RIO – R. OURO VERDE – AV. BEIRA-MAR.