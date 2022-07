Prefeitura de Cabo Frio divulga resultado de concurso fotográfico para alunos da Escola Agrícola Nilo Batista 

Fazendo parte da programação da Semana Sebastião Lan, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura, divulgou nesta quinta-feira (28), o resultado do concurso de fotografia “Plantar, colher, cuidar, replantar: o olhar sobre o cio da terra”.

O concurso foi realizado para trabalhos fotográficos de alunos e alunas do Ensino Médio da Escola Agrícola Municipal Nilo Batista, do distrito de Tamoios. O tema foi abordado de diferentes maneiras, como a representação da vida, trabalho e relação do produtor rural no solo cabo-friense, respeitando o ciclo da natureza.

O primeiro lugar ficou com Lorrane Rodrigues Vasconcelos, do 1º ano, que vai receber um aparelho celular.

“Eu queria mostrar nessa foto a simplicidade que o agricultor tem no ato de levar a comida pra casa, que já é uma felicidade e um grande presente. A flor que o personagem carrega não foi arrancada, foi retirada com terra e raiz, pra dar de presente ou enfeitar sua casa”, disse Lorrane, que tem 14 anos de idade.

A segunda colocação ficou com Otávio da Conceição Freitas, do 3º ano, que vai ganhar um tablet; e o terceiro lugar foi para João Victor Carvalho Lima, do 3º ano, que vai receber como premiação uma caixa de som com bluetooth.

Também foram selecionadas 20 fotos para uma exposição virtual, seguindo o critério estético e artístico dentro do tema proposto. A exposição está disponível por meio do link: galeriadeimagens.cabofrio.rj.gov.br/galeria/concurso-de-fotografia-plantar-colher-cuidar-replantar-o-olhar-sobre-o-cio-da-terra/.

As fotos da exposição também estão disponíveis para apreciação no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Cabo Frio. Todos os expositores receberam certificado de participação.